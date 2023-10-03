Трагическую новость сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко, пишет Politeka.net.

По словам Ющенко, народный артист Украины Андрей Верес был его другом.

Многие годы Андрей Верес "основывал и выращивал в высшем мастерстве многочисленные творческие группы".

«Присоединился к созданию известного в мире ансамбля «Калина», создал в 1989 году и был художественным руководителем знаменитой мужской группы «Казацкие забавы», в последние годы занимался еще и местным женским хором «Жемчужина Петропавловки». Возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня», - рассказал Виктор Ющенко о своем друге и народном артисте.

Ющенко отметил, что всю свою жизнь Андрей Верес посвятил раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Так, благодаря ему украинская песня возрождалась на Киевщине с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира.

«Его музыкальная дипломатия сделала многое для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями», - рассказал Ющенко, добавив, что Андрей Верес смело шел на эксперименты, открывал будущее для украинской культуры, которую много кто стремился оставить в архаическом замирании.

Андрей Вересс в последние годы много помогал Вооруженным силам, поддерживал патриотический дух на фронте.

«Сердцем верил в победу, которую, к сожалению, не суждено было увидеть. Андрей, ты так много сделал для Украины в течение всей своей жизни. Твоим артистам, твоим казакам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, очень тебя будет нехватать".

Искренне сочувствую сыну Максиму, жене Галине, всей семье Вересов…», - написал Ющенко на своей странице в Facebook.

Третий президент Украины отметил, что в эти скорбные дни он будет вспоминать самые светлые моменты, связанные с Андреем Вересом.

«Молимся вместе с вами, чтобы смиренно принять эту горькую потерю», - обратился Ющенко к семье народного артиста Украины.

Искренние соболезнования семье Андрея Вереса также выражают украинцы:

«Светлая память»,

«Вечная память и Царство Небесное! Искренние соболезнования семье»,

«Сочувствую! Царство ему небесное! .

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