На Львовщине экс-чиновник пользовался "рабочей" карточкой и украл с нее 315 тысяч.

Стрыйский суд Львовской области вынес приговор бывшему руководителю коммунального предприятия, который после увольнения пользовался корпоративной картой и украл с нее немалую сумму бюджетных денег.

Как указано в приговоре суда, вынесенном в сентябре 2023 года, чиновник в ноябре 2020 года был уволен с должности директора коммунального предприятия.

Однако он не вернул корпоративную банковскую карту, на которой были деньги предприятия.

Во время военного положения эксчиновник пользовался карточкой предприятия и в сумме снял 315 тысяч гривен бюджетных денег на свои нужды.

Сообщается, что против экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч.4 ст.185 УК (кража).

Также известно, что виг заключил соглашение о признании виновности с прокурором и в конце июня 2023 обвиняемый вернул присвоенные средства коммунальному предприятию.

Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, и назначил наказание – пять лет тюрьмы, однако известно, что в результате ему было вынесено новое наказание, а о годовом испытанном сроке.

Добавим, что на приговор еще может быть подана апелляция.

Источник: Захід нет.

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