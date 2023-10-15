Реальный термин получил еще один предатель, собиравший разведданные о местах базирования наших защитников.

Предатель намеревался установить в Хмельнитчине основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

Как сообщает СБУ, вражеский агент отслеживал маршруты движения военной техники украинских защитников.

Среди задач вражеского приспешника – выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Предатель получал от «кураторов» из ФСБ деньги за выполненные задания.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника Хмельницкой области в сентябре 2023 года.

Агентом оказался житель Донбасса, которого дистанционно завербовали из России.

После вербовки получив псевдоним «Серый» и пройдя инструктаж, по указанию «куратора» из ФСБ – предатель выехал в Хмельницкий, чтобы собирать разведданные, которые нужны врагу.

Полученные данные он передавал ФСБ в виде координат на карте и фото украинских объектов.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, собиравший секретные данные для рф в Хмельницкой области и получавший «зарплату» от врага.

Последние новости Украины:

Спортивную базу на Франковщине отремонтируют почти за 33 млн: детали тендера.

Как сообщала Politeka, продавцу грозит 8 лет за схему с чеками: о каких суммах идет речь.

Также писала Politeka, женщине грозит срок расширения собственного ресторана.