В Николаевской области Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешную операцию, в результате которой была ликвидирована еще одна российская агентурная сеть. Эта сеть состояла из 13 местных жителей, работавших в пользу ФСБ рф. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники осуществляли разведку мест размещения и движения Вооруженных Сил на юге Украины. Кроме того, они предоставляли координаты для воздушных нападений российской федерации на жилые и социальные объекты в областном центре.

По их указаниям, российские войска совершили атаку с зенитно-ракетного комплекса С-300 на многоэтажное здание в Николаеве осенью 2022 года. Этот обстрел привел к гибели 7 мирных жителей, включая несовершеннолетнего ребенка.

По данным следствия, координаты украинских объектов передавались российским информаторам из-за "связного", которым оказался прокремлевский блоггер, известный под псевдонимом "Лохматый" - Сергей Лебедев.

В июне этого года СБУ раскрыла его деятельность и объявила подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. В ходе расследования было обнаружено, что по указанию ФСБ он создал собственную агентуру в Николаевской области, в состав которой вошли 13 местных жителей. Через свой телеграмм-канал он вербовал агентов и собирал разведданные от них.

В результате проведенных операций сотрудники СБУ идентифицировали всех участников российской агентуры, задержали их и объявили подозрение девяти лицам согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Эти люди сейчас находятся под стражей. Еще четыре участника были приговорены к наказаниям от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сам Сергей Лебедев также был обвинен в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 111.

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