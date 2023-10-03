Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента, известно, что происшествие произошло позапрошлой ночью на улице Лаврская в Киеве.

В полиции Киева подтвердили гибель двух военнослужащих и задержание стрелка.

Военнослужащий произвел расстрел сослуживцев из собственного автоматического оружия.

После совершенного мужчина с оружием скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан правоохранителями.

"Военнослужащий, совершивший стрельбу задержан. Открыто уголовное производство по статье 115 часть 2. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции Киева.

Известно, что идет расследование.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, пока неизвестна причина конфликта, повлекшая за собой трагедию.

В СМИ опубликовали вероятное фото задержания военного, застрелившего своих товарищей.

В сети есть информация о том, между ними разразился конфликт, в какой-то момент военный из табельного автомата расстрелял обоих сослуживцев.

К сожалению, они скончались на месте происшествия.

Источник: ТСН .

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