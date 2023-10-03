Он признал свою вину во время судебного разбирательства, прося суд не лишать его права управлять автотранспортом.

Франковский районный суд Львова вынес решение по делу доцента Львовского национального университета имени Ивана Франко, Ярослава Бойко относительно ДТП на пешеходном переходе.

В результате этого инцидента пострадала 49-летняя женщина, получив серьезные травмы. Суд признал Бойко виновным в ДТП, но не выдвинул против него приговор в виде лишения свободы и не лишил его водительских прав. То есть доцент львовского университета избежал наказания за сбитую на переходе женщину.

Согласно данным суда, ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Княгини Ольги у дома №22. Ярослав Бойко управлял автомобилем Opel Vectra и не сбавил скорость во время приближения к нерегулируемому пешеходному переходу, где он сбил переходившую дорогу 49-летнюю женщину.

Потерпевшая получила серьезные травмы, включая перелом свода черепа, ушиб, гематому легкого, кровоподтеки, ушибы и кровоизлияние.

Бойко был обвинен в совершении ДТП и признал свою вину во время судебного разбирательства, прося суд не лишать его права управлять автотранспортом. Даже потерпевшая просила суд не применять суровое наказание к Бойко.

В приговоре суда указано, что обвиняемый является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и имеет положительную характеристику от места работы.

Судья Юрий Ванивский признал Бойко виновным в ДТП и назначил ему три года лишения свободы, но суд освободил его от отбывания этого наказания с годовым испытательным сроком. Решение суда может быть обжаловано последующими инстанциями.

Источник: zaxid.net

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