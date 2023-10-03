Франковский районный суд Львова вынес решение по делу доцента Львовского национального университета имени Ивана Франко, Ярослава Бойко относительно ДТП на пешеходном переходе.
В результате этого инцидента пострадала 49-летняя женщина, получив серьезные травмы. Суд признал Бойко виновным в ДТП, но не выдвинул против него приговор в виде лишения свободы и не лишил его водительских прав. То есть доцент львовского университета избежал наказания за сбитую на переходе женщину.
Согласно данным суда, ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Княгини Ольги у дома №22. Ярослав Бойко управлял автомобилем Opel Vectra и не сбавил скорость во время приближения к нерегулируемому пешеходному переходу, где он сбил переходившую дорогу 49-летнюю женщину.
Потерпевшая получила серьезные травмы, включая перелом свода черепа, ушиб, гематому легкого, кровоподтеки, ушибы и кровоизлияние.
Бойко был обвинен в совершении ДТП и признал свою вину во время судебного разбирательства, прося суд не лишать его права управлять автотранспортом. Даже потерпевшая просила суд не применять суровое наказание к Бойко.
В приговоре суда указано, что обвиняемый является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и имеет положительную характеристику от места работы.
Судья Юрий Ванивский признал Бойко виновным в ДТП и назначил ему три года лишения свободы, но суд освободил его от отбывания этого наказания с годовым испытательным сроком. Решение суда может быть обжаловано последующими инстанциями.
Источник: zaxid.net
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