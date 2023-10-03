Ночью, 2 октября, в Киеве произошла трагедия – военный застрелил двух сослуживцев.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
Следствие установило, что находящийся в Киеве солдат одной из воинских частей после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами.
В какой-то момент в результате словесного конфликта мужчина расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих.
Убив товарищей, он пытался покинуть место преступления, но его задержали правоохранители.
При задержании у него изъяли автомат Калашникова с патронами.
Задержанному доложено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Исследуются все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что в полиции Киева подтвердили гибель двух военнослужащих и задержание стрелка.
Военнослужащий произвел расстрел сослуживцев из собственного автоматического оружия.
После совершенного мужчина с оружием скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан правоохранителями.
В СМИ опубликовали вероятное фото задержания военного, застрелившего своих товарищей.
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