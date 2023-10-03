Военному, расстрелявшему сослуживцев в Киеве, сообщено о подозрении.

Ночью, 2 октября, в Киеве произошла трагедия – военный застрелил двух сослуживцев.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Следствие установило, что находящийся в Киеве солдат одной из воинских частей после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами.

В какой-то момент в результате словесного конфликта мужчина расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих.

Убив товарищей, он пытался покинуть место преступления, но его задержали правоохранители.

При задержании у него изъяли автомат Калашникова с патронами.

Задержанному доложено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Исследуются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в полиции Киева подтвердили гибель двух военнослужащих и задержание стрелка.

Военнослужащий произвел расстрел сослуживцев из собственного автоматического оружия.

После совершенного мужчина с оружием скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан правоохранителями.

В СМИ опубликовали вероятное фото задержания военного, застрелившего своих товарищей.

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