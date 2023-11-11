Во время судебного разбирательства подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние.

Жителя Ивано-Франковска оштрафовали на 68 тысяч грн и запретили ему публиковать сообщения в Интернете. Известно также, что украинец – частный предприниматель. Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, частный предприниматель, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, в мае-июле 2023 года регулярно загружал из Интернета детскую порнографию - фото и видео.

Во время судебного разбирательства подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние, умоляя суд не применять суровое наказание.

Ивано-Франковский городской суд установил вину мужчины по части 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины. Он был оштрафован на сумму 68 тысяч гривен.

Дополнительно суд принял решение запретить обвиняемому публиковать какие-либо сообщения в сети Интернет и заниматься созданием видеопродукции.

Суд решил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) гривен, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции, а также любую информацию на веб-ресурсах в сети Интернет.

Источник: ТСН.

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