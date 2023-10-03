Следствие и оперативное сопровождение осуществляется Службой безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Женщине из Херсонской области было объявлено подозрение из-за ее сотрудничества с врагом. Стало известно, что позже она периховалась на территории Киевской области. Подробности были сообщены в СБУ.

По следствию, в июне 2022 года, когда она находилась на временно оккупированной территории в Бериславе Херсонской области, женщина согласилась сотрудничать с оккупационными властями.

Она добровольно приняла должность руководителя так называемой "санитарно эпидемиологической станции" в незаконно созданном органе власти.

После того, как город Берислав был освобожден от оккупантов, женщина уехала из Херсона и перыховалась на Киевщине. Находясь на контролируемой Украине территории, она скрывала факт сотрудничества с оккупантами, уничтожила документы, подтверждающие ее коллаборационную деятельность, и продолжила работать уже на украинские власти.

По ходатайству прокурора к ней была применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следствие и оперативное сопровождение осуществляется Службой безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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