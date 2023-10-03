В Житомирской области задержали 42-летнюю жительницу Донецкой области. Женщину обвиняют в сотрудничестве с военной разведкой России.
По информации пресс-секретаря областной прокуратуры, Татьяны Гоши, подозреваемая специально переехала на Житомирщину из-за боевых действий в марте 2023 года, где установила контакты с российскими военными.
По результатам расследования установлено, что женщина сотрудничала с офицером главного управления генштаба Вооруженных сил россии.
Она активно совершала свои действия в июле этого года и использовала свои знакомства для получения информации о личном составе воинской части.
Чтобы предоставить вражеской разведке информацию, она лично посещала Житомир, обходила территорию военного объекта, фотографировала его, регистрировала параметры охраны, маршруты и времена перемещения военной техники. Она собирала GPS-координаты и другую информацию, передаваемую своему куратору по электронной почте.
В дополнение к этому подозреваемая активно использовала социальные сети для распространения фотографий с "вагнеровцами" и публикаций, прославлявших российских боевиков. В своих сообщениях она утверждала, что эти боевики действуют не ради денег, а ради идеи, и приводила к положительному отношению к россии.
Подозреваемой продолжили применение меры пресечения в форме содержания под стражей без возможности внесения залога.
За государственную измену, совершенное в условиях военного положения, предусмотрена тяжелая уголовная ответственность - наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет или даже пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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