Виталий Ким срочно обратился к жителям Николаевской области, но под угрозой не только они.

Виталий Ким предупредил проживающих в Николаевской области людей о смертельной опасности.

«Воздушная тревога!!! Вся область», - говорится в коротком срочном сообщении Виталия Кима.

Добавим, что воздушная тревога также объявлена ​​в других областях Украины.

«Внимание! Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская – ракетная опасность!», - срочно предупреждают украинцев защитники неба над Украиной.

Также под угрозой атаки Кривой Рог.

"Кривой Рог, в укрытие!" - предупредили в Воздушных Силах ВС Украины.

Воздушная тревога также звучит в Одесской области.

"Ракетная опасность!", - сообщили украинские защитники.

Ранее Виталий Ким сообщил, что утром 3 октября, в 09:33 и 12:55 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины.

К счастью, пострадавших нет.

Днем, 3 октября, в 14:55 артиллерийские обстрелы подверглись акватории Очаковской общины. Также обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - сообщал Виталий Ким утром 4 октября.

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Кроме того, напомним о трагическом известии с фронта - погиб известный украинец.

Также сообщалось, что украинцы стали жертвами жуткой трагедии в Италии.