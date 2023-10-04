Виталий Ким предупредил проживающих в Николаевской области людей о смертельной опасности.
«Воздушная тревога!!! Вся область», - говорится в коротком срочном сообщении Виталия Кима.
Добавим, что воздушная тревога также объявлена в других областях Украины.
«Внимание! Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская – ракетная опасность!», - срочно предупреждают украинцев защитники неба над Украиной.
Также под угрозой атаки Кривой Рог.
"Кривой Рог, в укрытие!" - предупредили в Воздушных Силах ВС Украины.
Воздушная тревога также звучит в Одесской области.
"Ракетная опасность!", - сообщили украинские защитники.
Ранее Виталий Ким сообщил, что утром 3 октября, в 09:33 и 12:55 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины.
К счастью, пострадавших нет.
Днем, 3 октября, в 14:55 артиллерийские обстрелы подверглись акватории Очаковской общины. Также обошлось без пострадавших.
"В Николаеве, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - сообщал Виталий Ким утром 4 октября.
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Кроме того, напомним о трагическом известии с фронта - погиб известный украинец.
Также сообщалось, что украинцы стали жертвами жуткой трагедии в Италии.