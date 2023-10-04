Пострадавший рассказал, что пытался остановить молодых людей, громко слушавших русскую музыку, и попросил их выключить ее.

64-летний мужчина из города Дунаевцы в Хмельницкой области получил серьезные телесные травмы после нападения молодых людей, слушавших российский шансон. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, многочисленные травмы лица и перелом руки.

Он находится в нейрохирургическом отделении и ожидает сложную операцию и последующую реабилитацию.

Инцидент произошел утром, во время минуты молчания в память о погибших защитниках Украины и гражданских жертвах войны.

Пострадавший рассказал, что пытался остановить молодых людей, громко слушавших русскую музыку, и попросил их выключить ее перед минутой молчания. Однако эта просьба привела к нападению одного из молодых людей на него.

"Люди сидели пьянствовали и включить российский шансон. Я сидел себе со стороны наблюдал. Потом посмотрел на часы – через пол часа должна была начаться минута молчания за погибших. Я к ним подошел и сказал: ребята, такое дело, исключите пожалуйста музыку, закрывайте дверь ", – рассказал Александр.

Этот нападающий, по имени Ярослав, сейчас находится под ночным домашним арестом, но в дневное время свободно передвигается по городу. Он был допрошен правоохранителями в день нападения и отпущен, а подозрение на него было объявлено позже.

Местная община поддерживает потерпевшего мужчину, выступившего против слушания русской музыки. Сын потерпевшего, который находился на передовой в Херсонской области, взял отпуск и прибыл к отцу в больницу после того, как узнал о его травмах, вызванных проукраинской позицией.

Семья потерпевшего возмущена тем, что нападавший не был взят под стражу, и они считают, что он может нанести вред другим горожанам или избежать наказания во время суда.

Источник: ТСН.

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