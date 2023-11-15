В Киевской области будут судить жителя Обуховского района. Его обвиняют в попытке обогатиться с помощью гуманитарной помощи. Муж получил от благотворителей реанимобиль для нужд Вооруженных Сил Украины, а затем размонтировал его, чтобы продать запчасти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

По данным расследования, 41-летний подсудимый получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи, оборудованный медицинским оборудованием, предназначенный для ВСУ.

Он перевез реанимобиль в свое место жительства и разобрал его на отдельные запчасти с целью дальнейшей продажи. По экспертным оценкам стоимость такого автотранспорта составляет более 760 тысяч гривен.

Во время обысков у мужчины был обнаружен акт приема-передачи, подтверждающий передачу реанимобиля, гербовую печать и автомобиль скорой помощи. Следствие по этому делу завершилось, а обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу. По таким действиям обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, на территории Киевской области рассматривается дело в отношении участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном отчуждении гуманитарной помощи, предназначенной для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины. Подозреваемые незаконно апроприировали товары и благотворительные взносы на сумму почти 800 тысяч гривен.

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