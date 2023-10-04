Во Львове «скорая помощь» совершила наезд на 13-летнего мальчика, полицейские устанавливают детали происшествия.

Так, во Львове «скорая» сбила 13-летнего мальчика.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, авария произошла 3 октября около 20.15 на улице Шевченко во Львове.

Предварительно установлено, что кареты скорой помощи - 45-летний житель Яворивского района - двигаясь с проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, сбил 13-летнего пешехода.

Из-за аварии мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, военному, расстрелявшему сослужащих в Киеве, сообщено о подозрении.

Ночью, 2 октября, в Киеве произошла трагедия – военный застрелил двух сослуживцев.

Следствие установило, что находящийся в Киеве солдат одной из воинских частей после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами.

В какой-то момент в результате словесного конфликта мужчина расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих.

Убив товарищей, он пытался покинуть место преступления, но его задержали правоохранители.

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