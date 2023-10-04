Андрей Чепиль был членом кавер-групп Frisson Band и Smerichka. Он также служил в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Во время боев за защиту независимости и территориальной целостности Украины погиб музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Он отдал свою жизнь в борьбе против оккупантов на запорожском направлении, служа в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этой потере сообщили на странице "Пласт – украинский скаутинг" в социальной сети Facebook.

Андрей Чепиль также был председателем Ивано-Франковской ячейки "Студенческого братства" и активным участником Мальтийской службы помощи.

Во время Революции Достоинства Андрей стоял бок о бок с другими украинцами в защите прав и светлого будущего для Украины. После полномасштабного российского вторжения в Украину он решил присоединиться к Вооруженным Силам.

Сначала он принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, в районе Изюма и Купянска. Позже он добровольно перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". На фронте он служил в качестве главного сержанта взвода, командира боевой машины и исполнял обязанности командира взвода.

Вне военной жизни Андрей Чепиль был музыкантом, играл на саксофоне и пел. Он был членом кавер-групп Frisson Band и Smerichka. Он также служил в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Перед вторжением россии, в 2021 году, Андрей женился на своей коллеге по музыкальной группе, Богдане Кинаш.

Андрей погиб 28 июня при попытке штурма вражеской позиции вблизи села Роботино на запорожском направлении. Тела погибших, включая тело музыканта, остались на поле боя в течение около четырех недель из-за интенсивного огня. Его тело было невозможно опознать. Прошли еще два месяца, прежде чем были установлены результаты генетической экспертизы и экспертизы ДНК, подтвердившие личность погибшего героя.

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