Так, полиция Киевщины бросила силы на поиски 15-летнего Назария Крохана из села Пасечная.

Как сообщает пресс-служба полиции, 4 октября около 13 часов, в полицию обратилась мать с информацией о том, что исчез ее несовершеннолетний сын.

Сообщается, что парень 1 октября поехал на учебу в Киев и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

На поиски парня привлечены подразделения полиции Киевщины, в частности работники Броварского управления полиции, группы реагирования патрульной полиции, криминальная полиция, ювенальная превенция и полицейский офицер громади.

Приметы пропавшего парня: на вид 15 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

В день исчезновения одет в светло-голубую кофту, спортивный костюм черного цвета и черные кроссовки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону + 38 (097) 759 43 24", - говорится в сообщении.

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