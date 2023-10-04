Прокурор может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники ДБР, совместно работая с СБУ, осуществили задержание и сообщили о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Указанный прокурор играл управленческую роль в надзоре за соблюдением законов в ходе досудебного расследования, которое касалось данного предприятия.

Он выдвинул предложение представителям компании закрыть уголовное дело в обмен на 30 тысяч долларов. Однако, требуя половины суммы перед расследованием, он принял деньги в туалетной кабинке одного из ресторанов в Киеве.

Позже он также попытался выгодно продлить схему, сообщив предпринимателям о существовании еще одного уголовного дела по их предприятию.

За дополнительные 15 тысяч долларов он обещал "решить этот вопрос", но договорился обсудить этот вопрос после закрытия первого дела. После получения второй части взятки в 15 тысяч долларов правоохранители ДБР произвели задержание прокурора в центре Киева.

При задержании у него была копия постановления о закрытии первого уголовного дела.

Прокурор может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Производством по этому делу руководит Офис Генерального прокурора.

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