IMDb представляет сборник из пяти лучших фильмов за всю историю существования кинематографа, которые не оставят вам времени скучать и думать, что вам уже нечего посмотреть.

Побег из Шоушенка

Фильм вышел в США в 1994 году. Его относят к жанру драмы и криминала. Продолжительность ленты составляет 142 минуты. IMDb оценивает его в 9,3 из 10.

Сюжет фильма состоит в том, что юный финансист Энди Дюфрейн подозревается в убийстве, которое совершил не он. Несмотря на это мужчине дают приговор пожизненного заключения в тюрьме. Но эта тюрьма не обычная. Из нее не смог убежать еще никто.

Крестный отец

Фильм был выпущен в Соединенных Штатах Америки в 1972 году. Жанр – драма и криминал. Продолжается лента 175 минут. IMDb оценивает его в 9,2.

Крестный отец является первой частью фильма о мафиозной семье, которая имеет чрезвычайно большой авторитет в Нью-Йорке.

Темный рыцарь

Фильм был выпущен в Соединенных Штатах Америки. Вышел он в 2008 году. Относится к жанрам фантастики, боевика, триллера, криминала. Имеет отметку 9,1 от IMDb.

Сюжет завязывается с тем, что в городе есть преступник по имени Джокер, которого заявляется разоблачить герой Бэтмен.

Крестный отец - 2

Выпущен в 1974 г. в Соединенных Штатах Америки. Жанры – драма и криминал. Продолжается 202 минуты. Оценка IMDb 9,0.

Вторая часть о мафиозном клане Корлеоне. Здесь нам показывают историю молодости Вито Корлеоне и рассказывают о его сыне Майкле.

12 разгневанных мужчин

Страна выхода – Соединенные Штаты. Год – 1957. Продолжается фильм меньше, чем предыдущие – 96 минут. Относится к жанрам драмы и криминала.

Сюжет состоит в том, что парня обвиняется в убийстве отца. И вот 12 присяжных заседателей объединяются, чтобы вынести ему окончательный приговор.

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