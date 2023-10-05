Как рассказал Виталий Ким, в ночь на 5 октября над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».
Также Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаевском районе. По его словам, утро началось с обстрелов.
«Сегодня, 5 октября, в 06:59 враг наносил артиллерийские обстрелы возле населенного пункта Куцурубской общины», - сообщил Виталий Ким.
Виталий Ким также подчеркнул, что последствия этой атаки еще уточняются.
Добавим, согласно данным Воздушных сил ВС Украины, минувшей ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления (мыс Чауда-ТОТ Крым).
Всего были зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.
Уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
Добавим, что в результате этой атаки в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.
Cейчас воздушная тревога звучит в Запорожской области.
«Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
Угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.
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