Как рассказал Виталий Ким, в ночь на 5 октября над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Также Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаевском районе. По его словам, утро началось с обстрелов.

«Сегодня, 5 октября, в 06:59 враг наносил артиллерийские обстрелы возле населенного пункта Куцурубской общины», - сообщил Виталий Ким.

Дрон, Шахед

Виталий Ким также подчеркнул, что последствия этой атаки еще уточняются.

Добавим, согласно данным Воздушных сил ВС Украины, минувшей ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления (мыс Чауда-ТОТ Крым).

Всего были зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.

Уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Добавим, что в результате этой атаки в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.

Cейчас воздушная тревога звучит в Запорожской области.

«Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Последние новости Украины:

Взрыв прогремел в Киеве - причины и кадры нового ЧП.

Также Politeka.net писала, что новый ужасный взрыв произошел в Украине - вокруг все почернело, есть погибший.

Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.