В городе Ивано-Франковск полиция разыскивает пропавших еще 3 октября несовершеннолетних ребят.

Так, полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетних юношей.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, продолжается поиск ребят, которые 3 октября около 18:00 вечера вышли из дома и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

В полиции предоставили фото и приметы пропавших подростков, в частности, разыскивается Дмитрий Олег Игоревич, 2008 года, житель Ивано-Франковска.

Рост Олега 180 см, подросток худощавого телосложения, волосы черные, длинные и вьющиеся.

В день исчезновения был одет в черные шорты с белыми вставками, куртку темно – серого цвета.

Второй пропавший Бугер Александр Иванович, 2009 года рождения тоже житель Ивано-Франковска:

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы черные.

Одет в черные брюки с белыми вставками, куртка типа рубашки.

Правоохранители просят украинцев помочь в поисках несовершеннолетних Олега Дмитрива и Александра Бугера и предоставить имеющуюся информацию о пропавших, позвонив по линии «102» или (0342) 79-03-23, 0961350454.

К слову, в Киевской области исчез подросток, в полицию обратилась мать с сообщением об исчезновении несовершеннолетнего сына.

В день исчезновения одет в светло-голубую кофту, спортивный костюм черного цвета и черные кроссовки.

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