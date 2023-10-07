Расследование по этому преступлению продолжается. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Совместно Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одну сообщницу российской федерации во время стабилизационных действий на освобожденной территории Херсонщины. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.

Злоумышленница, жительница Белозерского района, оказалась одним из лиц, поддерживавших российских окупантов во время захвата региона. Она предлагала свои услуги по сотрудничеству с оккупационными властями через свои прокремлевские убеждения и наличие экономического образования.

С учетом ее симпатий к кафирам и освещению определенных профессиональных способностей, ей была назначена должность "главного бухгалтера" в районной больнице, которую вражеские силы использовали как военный госпиталь на подконтрольных им территориях Херсона.

В этой должности женщина выполняла указания местного представителя оккупационных властей относительно укрепления оккупационного режима в районе.

После освобождения части Херсонщины подозреваемая осталась на территории района и считала себя невиновной. Однако сотрудники СБУ раскрыли ее деятельность.

В настоящее время ей объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Расследование по этому преступлению продолжается. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

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