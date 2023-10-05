Если их признают виновными, они могут получить до пяти лет лишения свободы.

Киберполицейские Львовщины совместно со следователями Львовского РУП №1 области раскрыли схему действий двух аферистов, которые обманывали граждан, выдавая себя организаторами сборов на лечение военнослужащих. Как сообщили в Нацполиции, правоохранители уже направили обвинительный акт в суд.

Злоумышленники создали фейковую учетную запись в популярной социальной сети, где обнародовали сообщения о необходимости средств на лечение раненых военных. Они также указывали на реквизиты банковских счетов для сбора денег. Однако все привлеченные средства фигуранты использовали для собственных нужд.

В июле в рамках расследования сотрудники киберполиции провели шесть обысков в адресах регистрации и местах жительства злоумышленников в Одессе, Львове и Львовской области. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, компьютерная техника и российские рубли.

Благодаря профессиональной деятельности правоохранителей, оперативно обнаруживших мошенников, удалось раскрыть схему и любознательность только пятеро человек. Один из злоумышленников уже отбывает наказание в тюрьме, а другой задержан.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины направлено в суд. Если их признают виновными, они могут получить до пяти лет лишения свободы.

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