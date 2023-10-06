Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, тем временем нардепы предложили разрешить идти на службу некоторым пенсионерам.

Об этом стало известно благодаря законопроекту о внесении изменений в часть второй статьи 22 закона "О воинской обязанности и военной службе", а именно о реализации права лиц на пребывание на военной службе №10084.

Депутаты сообщают, что целью документа является, в том числе, устранение возрастной дискриминации людей, находящихся на пенсии, желающих служить в разгар мобализации в Украине.

Поэтому депутаты предлагают, чтобы возраст пригодности к мобилизации в Украине солдат был повышен до 65 лет, а руководящего военного состава до 70 лет.

В сети отреагировали на предложения нардепов в период действия мобилизации в Украине:

"А мы такого мнения, чтобы нардепы шли служить, а пенсионеры в ВР сядут и не худшие законы будут принимать и немного может поживут роскошнее",

"Очень нардепы многие хотят сами пусть идут служить сразу войны не будет а то прикрываются бедным людом",

"Как раз всех нардепов отправить служить, там достаточно и молодых и пенсионеров. Пусть отрабатывают свои "зарплаты". Все равно ничего толкового и хорошего не делают, а так может вдруг большая польза сделается, война скорее закончится".

В первом списке обязательно должны быть нардепы, политики, олигархи, чиновники и т.п. И только потом может быть простой народ, хотя может как всю эту братию соберут, то будет достаточно, чтобы людей не трогать. Так что в первую очередь пусть начинают с себя!", - пишут в комментариях к новости украинцы.

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