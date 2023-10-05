Артистке грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Звезда Национального театра имени Николая Кулиша, народная артистка Украины Ружена Рублева, приняла пророссийскую позицию во время оккупации Херсона. За ее действия ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуроры Ровенской областной прокуратуры внесли в суд обвинительный акт, обвиняя артистку в коллаборационной деятельности.

Сейчас эта артистка стала агентом Кремля и активно участвует в пропагандистских мероприятиях, организуемых россией.

Ружена Рублева выступала на недавнем концерте в сопровождении хора войск национальной гвардии российской федерации. Этот концерт организовало государство-агрессор и посвятило его "присоединению к российской федерации новых территорий", в частности, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Акт по ее действиям был направлен в Ровенский городской суд и досудебное расследование проводилось Управлением СБ Украины в Ровенской области.

Ей грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с возможной конфискацией имущества.

Ранее, в конце лета 2022 года стало известно, что Ружена Рублева взяла на себя обязанности сотрудничества с врагом, поддерживая пророссийскую "администрацию" города Херсона и назначив себя руководителем музыкальных школ №1 и №3.

В период, когда россияне терроризировали указанный Херсон, Рублева преподавала детям, обучая их поддерживать и прославлять россия через музыку и пение.

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