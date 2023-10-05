Украинский блогер разозлил украинцев поступком, который еще и снял на видео и выложил в сеть.

Так, известный украинский блоггер Денис Поветкин отличился поступком.

В TikTok Поветкин разместил видео, как на собственную машину Porsche Cayenne в 2017 году сбросил бетонную плиту.

Однако, для чего блогер это сделал – неизвестно.

Блогер подписал видео, как на автомобиль падает бетонная плита: "Наступил этот день. Прощай, легенда".

О причинах такого поступка Поветкин не сообщил, действительно ли это была его машина - тоже не известно. Также нет полного видео, действительно ли бетонная плита упала на автомобиль.

Между тем в соцсетях на блогера обрушился шквал критики, в частности, украинцы указывают, что блогер мог бы передать автомобиль для защитников, если он ему уже не нужен.

Но есть и пользователи сети, имеющие другие мнения:

"А может такое быть, что за счет хайпа, просмотров на Ютубе он заработает средства больше чем достойный тот Порш и передаст часть на ВСУ, или в какой-то фонд!!??? И такое возможно! Но мы готовы кого-нибудь утопить в дерьме, нам только дай на это шанс!",

"Его машина, что хочет, то делает. Меньше роты бы открывали. Кто такой умный, пусть передаст свою",

"Некуда деть деньги",

" Лучше бы продал и купил не одну машину для ВСУ и пиара и подписчиков хватило бы с головой. Еще бы запустил флешмоб. А так к сожалению просто бессмыслица, ни для хейта, ни для позитива не интересно",

"Это его личное дело. Он ни кого не убил, не обворовал. Что хочет то и делает. А большинство, которые пишут об ВСУ, ни копейки не передали", - комментируют новость украинцы.

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