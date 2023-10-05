Так, в отпуске дома оборвалась жизнь Героя из Волыни Николая Байрука.

Как сообщил глава Маневицкой общины, внезапно оборвалась жизнь 39-летнего жителя села Гута Лисовская Николая Байрука.

Герой с начала полномасштабного вторжения России защищал нашу родную землю.

Защитник как раз приехал в отпуск домой, известно, что недавно состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

Военный находился на лечении в городе Ковеле, однако, к сожалению, сердце Героя остановилось.

Известно, что в четверг, 5 октября, Маневицкая община в скорби будет встречать бойца Николая Байрука возле села Трояновка.

Находящихся рядом жителей населенных пунктов просят выйти и отдать последнее уважение Герою.

"Склоняю голову в скорби перед светлой памятью земляка, выражаю искренние соболезнования родителям, детям и всей семье", - говорится в сообщении.

"Спокойствие и вечное блаженство души ГЕРОЯ в ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМУ! Сострадание семье и Божьей помощи, чтобы перенести горькую боль тяжелой потери!",

"Вечная светлая память. Царство небесное. Искренние соболезнования родным",

"Вечная и светлая память ГЕРОЙ. Доземный поклон за Подвиг. Искренние соболезнования родным", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

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