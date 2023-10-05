Для предотвращения подобных повторных поступков и воспитания несовершеннолетних будут привлечены социальные службы и администрация их школ.

В Киеве правоохранители обнаружили группу несовершеннолетних лиц, совершавших кражи на могилах погибших Героев. Дети, с целью развлечения, изымали из могил флаги, браслеты и другие предметы памяти, а также в ответ на замечания взрослых не реагировали. Подробности были опубликованы в пресс-службе Нацполиции.

По информации правоохранителей, киевлянка обратилась к ним и рассказала о конфликте, возникшем между ней и несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина посещала могилу своего мужа, погибшего в войне, и наблюдала, как две школьницы воровали вещи из могил других военнослужащих. Женщина выразила свое недовольство этим, но дети реагировали агрессивно и оскорбительно.

На месте происшествия появились другие люди с похожими жалобами. Во время посещения могил своих близких люди часто свидетельствовали о том, как несколько несовершеннолетних безнаказанно забирали флаги, браслеты, нашивки, цветы и другие символические предметы.

Отвечая на замечания взрослых, подростки проявляли агрессию, употребляли в пищу алкогольные напитки и курили. Правоохранители установили 8 несовершеннолетних нарушителей, родившихся в 2010 и 2011 годах. Все вместе с родителями были доставлены в полицейский отдел для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

Родители получили административные взыскания за нарушение статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся ненадлежащего воспитания детей.

Для предотвращения подобных повторных поступков и воспитания несовершеннолетних будут привлечены социальные службы и администрация их школ. Похищенные предметы, восстановленные стражами порядка, будут возвращены семьям погибших военных.

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