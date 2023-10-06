За этим преступлением предусмотрена наказание в размере от семи до девяти лет лишения свободы.

В Закарпатье был раскрыт еще один канал незаконной переправки через границу военнообязанных мужчин. Преступную схему внедрили три человека, среди которых был 24-летний военнослужащий. Подробности этого преступления рассказали в Специализированной прокуратуре Западного региона.

За 4000 долларов организаторы этой схемы обещали находившемуся под наблюдением правоохранителей военнообязанному доставить его в Румынию автомобилем, обойдя официальные пункты пропуска. Злоумышленников задержали в Ужгородском районе во время непосредственной перевозки клиента в приграничный населенный пункт.

В ходе обыска у подозреваемых было найдено 2300 долларов, которые они получили за свои услуги, а также автомобиль, два мобильных телефона и деньги. Дополнительно правоохранители провели обыск в месте проживания одного из задержанных, где изъяли еще 2100 долларов, паспорт переправляемого через границу и два мобильных телефона.

Организаторам этой схемы было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За этим преступлением предусмотрена наказание в размере от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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