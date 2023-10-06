Так, столкнулись автомобиль Пежо Боксер и микроавтобус Ситроен.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, авария произошла 5 октября около 20:20 на перекрестке улиц Грушевского и Владимира Великого в городе Стебник.
Правоохранители сообщают, что столкнулись "Пежо Боксер" - это карета "скорой", которой управлял 31-летний мужчина и микроавтобус "Ситроен" под управлением мужчины 37 лет.
В результате аварии водитель «Ситроена» и пассажир «Пежо» получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Установлено, что водитель «скорой» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи Дрогобычского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о наказании в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, во Львове «скорая помощь» совершила наезд на 13-летнего мальчика, сейчас полицейские устанавливают детали происшествия.
Из-за аварии мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Следователи отдела полиции открыли криминальн
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