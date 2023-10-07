Завершив досудебное расследование, следователи направили обвинительный акт в прокуратуру, которая передала его в суд для дальнейшего разбирательства.

В результате совместной операции следственного управления областной полиции и сотрудников управления стратегических расследований Николаевской области под процессуальным надзором областной прокуратуры разоблачена противоправная деятельность частного предпринимателя из Коблевской общины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 56-летний мужчина установил связи с благотворительным фондом Республики Литва и получил грузовые автомобили и прицепы в качестве гуманитарной помощи Коблевской общины.

Также ему выдана доверенность на представительство интересов сельского совета во время транспортных операций и участия в купле-продаже автотранспорта.

Впоследствии предприниматель использовал эти транспортные средства для предоставления коммерческих услуг по перевозке грузов другим компаниям за оплату. Рыночная стоимость этих автомобилей оценивается почти в полмиллиона гривен.

По предварительным данным, мужчину подозревают в нарушении ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

Завершив досудебное расследование, следователи направили обвинительный акт в прокуратуру, которая передала его в суд для дальнейшего разбирательства.

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