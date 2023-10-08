Сотрудники СБУ произвели задержание депутата и его сообщника "при попытке первой выплаты денег" от пострадавшего предпринимателя.

Специальная служба безопасности Украины успешно разгромила криминальную организацию, терроризировавшую жителей западной границы Украины. Как сообщили в СБУ, во время спецоперации, которая состоялась на Закарпатье, был задержан лидер этой банды, который является также активным депутатом областного совета и имеет статус криминального авторитета в преступном мире.

Злоумышленник является давним сообщником и кумом Виктора Медведчука, когда-то назначившего его руководителем областной ячейки запрещенной партии "ОПЗЖ".

По информации следствия, задержанный депутат областного совета руководил бандой, которая запугивала жителей приграничного региона и требовала от них денег.

Для достижения своих целей они создавали искусственные конфликты или сочиняли "коммерческие" споры, после чего требовали денежное вознаграждение за их разрешение.

В случае отказа выплатить эту "дань", преступники угрожали жертвам насилием и возможной конфискацией их личного имущества.

По документам депутат вместе со своим сообщником – еще одним криминальным авторитетом – требовали от местного предпринимателя 20 тысяч долларов США.

Сотрудники СБУ произвели задержание депутата и его сообщника "при попытке первой выплаты денег" от пострадавшего предпринимателя.

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