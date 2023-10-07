Евгения Бильченко, бывшая профессор Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве, вызвала возмущение и осуждение за свое открытое поддержание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Сейчас она отправилась воевать за "ДНР".

Она разместила фотографию себя с автоматом на фоне русского флага в своем Telegram -канале.

По ее словам, это снимок из Мелитополя в Запорожской области, которую временно оккупировали российские войска.

Кроме того, Бильченко фактически признала, что за последние девять лет она "ведет подпольную борьбу против Украины". Отмечается, что она проживает в России уже второй год и выразила отсутствие жалости по своим действиям, хотя поначалу она "рассматривала суицид" из-за невыполненных надежд по приезду в РФ.

Реакция украинских ученых на фотографию Бильченко была отрицательной. В частности, они предложили лишить ее научных степеней и званий, а также внести изменения в законопроект об академической добродетели, касающиеся ответственности коллаборантов.

Некоторые эксперты считают, что судебное преследование Бильченко может не ожидать ожидаемого результата.

Ранее правоохранительные органы предъявили обвинение бывшей преподавательнице столичного университета Евгении Бильченко и ее двум подельникам по делу о государственной измене. Согласно следствию, они работали на российские спецслужбы, пытаясь получить информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и объектах обороны страны.

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