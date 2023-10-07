Жительница Сум выдурила значительную сумму денег у другой женщины, предлагая незаконные "целительские" услуги. Она была задержана и подозревается в совершении уголовного преступления. Подробности появились на сайте Нацполиции.

Суд решил держать ее под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 778 тысяч гривен.

Полицейские установили, что 27-летняя женщина использовала социальные сети для распространения информации о своих вымышленных экстрасенсорных способностях. Она также разместила фейковые фотографии отзывов, чтобы получить доверие потенциальных клиентов.

Одна из женщин обратилась к псевдоцелительнице, потребовавшей денежные средства за различные атрибуты для ритуалов, обещая улучшение ее здоровья. Злоумышленница вывела от нее в общей сложности 1,9 млн гривен.

Злоумышленницу задержали при попытке получить еще 160 тысяч гривен от потерпевшей. Пока она подозревается в совершении мошенничества, по факту чего начато уголовное производство.

В настоящее время, по руководству прокуратуры, следователи полиции объявили подозрение женщине, отвечающей за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен. Проводится досудебное расследование.

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