Запад будет глобально решать вопрос безопасности в мире закрыв вопрос не только с войной в Украине, но и другие геополитические вопросы.

Об этом заявил политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает.

“Потом, когда украино-российский вопрос будет разрешен, то будет решаться тайваньский вопрос и китайский вопрос, поскольку Запад сегодня играет в игру, когда он пытается быстрее решить Иран и Россию, которые находятся в связке с Китаем, прежде чем приступить к решению китайского вопроса. То есть, его стратегия заключается в том, чтобы сначала слабые звенья, как Австро-Венгрию и Оттоманскую империю в Первой мировой войне, а потом уже к самому большому звену”, - заявил Романенко.

Он рассказал, как Китай стал проблемой для Западного мира.

“Китай говорил: "Нам пофиг на все. Нам главное накормить наших китайцев, которые миску риса при Мао ели. Мы ни на что не претендуем, вы ребята закрываете глаза на то, что они тут у нас работают в тяжелых условиях, дети делают Айфоны и т.п.".

Потом проходит какое-то время, Китай начинает забирать рабочие места у Запада, и говорит: "Покупайте наши фены, у вас же так все хорошо, ничего страшного, мы ни на что не претендуем". Но потом проходит еще какое-то время и Китай начинает говорить, что "Нет, ребята, у нас есть сферы интересов. Вы не должны быть там, условно, на Тайване, в Юго-Восточной Азии, в Бирме где-то там". И начинают выкатывать A, B, C, D”, - говорит Романенко.

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