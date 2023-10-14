Украинцам рассказали, когда будут отключения света и где их можно не ждать даже в случае поражения инфраструктуры.

В Украине жителям следует готовиться к веерным и экстренным отключениям света , однако, в начале октября отсутствует необходимость их проводить.

Сообщается, что первыми восстанавливают электроэнергию критическим объектам, государственным и военным учреждениям.

Кроме того, известно, что со светом постоянно будут уязвимые категории украинцев, к ним относятся люди, получающие субсидии, лица с инвалидностью I и II групп.

Также речь идет о лицах, которым жизненно необходима аппаратура для жизнедеятельности, многодетные семьи и детские дома семейного типа, у которых есть субсидии.

Чтобы получить необходимый статус, необходимо обратиться с заявлением к поставщику универсальных услуг, предоставить документы, подтверждающие ваш статус.

Известно, что в Министерстве энергетики планируют создать спецбазу данных категорий уязвимых потребителей.

В ДТЭК добавили, что в настоящее время в Украине плановые отключения света не планируются, но они возможны в случае возможных попаданий врага в объекты энергетической инфраструктуры.

Однако на такой случай уже есть подготовлены графики отключений, которые разработаны заранее и опубликованы .

Известно, что графики будут применяться только при повреждении энергетической инфраструктуры.

Источник: nv.ua.

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