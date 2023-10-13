Экзорцистка IsIsita Gaya объяснила, что сегодня наши военные на фронте – это души из другого измерения, они производят зачистку, очищают родовую карму, систему и уходят в вознесение.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Эти военные, которые сейчас погибают на войне и позволяют нам каждый раз просыпаться, что будет с их душами? Они сделали сознательный выбор защищать нас, отдать свою жизнь ради того, чтобы жили другие люди, их дети, спокойно спали их жены. Очень много женщин сейчас на фронте. Что будет с их душами, какова их судьба?

Это вознесение. Этим поступком они полностью закрывают свою родовую карму, они очищают свой род. Это души, избранные для очищения рода, и после этой задачи они идут во вознесение. Конечно, если они остаются в жизни, остаются в этом измерении, они продолжат свой путь, продолжат свое развитие, но выходящие из тела уходят в высшие мерности, во вознесение.

И эти души, пришедшие из высших мерностей, послужили, очистили здесь и пошли к себе домой. Потому что у многих старых душ есть опыт, и они помнят, как они участвовали в войнах.

Я общаюсь со многими людьми, и даже у меня есть такие болезненные воспоминания войны между Англией и Францией, я помню, как я участвовала в этой войне на стороне Франции, я была мужчиной. И у меня до сих пор есть эта боль, хотя я реинкарнировала, но меня эта тема триггерила некоторое время. Мне довольно тяжело было принять английское, я всегда держалась от Англии и не понимала, почему я не хочу смотреть в ту сторону, мне не очень было приятно, мне никогда не хотелось туда поехать. А когда я вспомнила, что участвовала и это были болезненные воспоминания, я обнаружила причину.

Поэтому эти души, находящиеся на войне сейчас, это души, которые пришли совсем из другого измерения. И они пришли, чтобы сделать эту работу; они пришли, чтобы сделать эту зачистку и уйти. То есть они очищают большую-большую родовую систему.

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