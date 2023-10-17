Об этом заявил бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью с журналистом Василием Головановым.

Оборона Бахмута, по словам экс-советника, должна быть основной задачей нашего командования. И они пытались, но ничего не удалось из-за невыгодных рубежей.

“Не защищать Бахмут было неверно. Если противник сосредоточил там основные усилия, его нужно там крошить. Мы его крошили. Просто нужно было выгодно это делать, а мы боролись за Бахмут часто на невыгодных рубежах наших войск”, - рассказывает он.

Следствием таких обстоятельств становятся потери, а причина – командиры, ведущие войну "по-русски".

“Мой товарищ, который сейчас находится на одной из позиций, пробирается туда ночью под обстрелами. Они тянут еду, боеприпасы, поскольку ни одна техника там не проедет. Он внизу, а противник доминирует наверху, расстреливает как куропаток. Он говорит, что не может без потерь, без двухсот-трехсот просто зайти еду занести туда”, делится Арестович.

Эксперт считает бессодержательным такой способ воевать и убеждает, что украинским военным нужно заботиться, прежде всего, о сохранении своих.

"Неужели нельзя оттянуться на более выгодные позиции? Нам этот километр туда-сюда ничего не решает, зачем мы губим людей? Изматывать противника нужно было, сохраняя своих. У меня есть ответ, почему так: командуют командиры, которым близок российский стиль ведения войны”, - отмечает он.

Одновременно Алексей Арестович упоминает о судьбе пограничных городов после войны. Он говорит, что то, что будет с Харьковом, Сумами, Черниговом, зависит от проекта развития всей Украины после военной реконструкции. От того, какой план мы положим в основу и какую экономику будем строить.

“Также нужно учитывать вид планов, ведь у одних планы – это полный мир любви и процветания, а другие задаются вопросом, какой мир мы сумеем обеспечить, если у них там упадок, разруха и отсутствие желания что-то восстанавливать? Поэтому это зависит от рамок мира, который мы получим. Если мы получим крепкий мир с россией, эти города можно и нужно развивать, инвестировать в них”, - подчеркивает эксперт.

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