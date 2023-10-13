Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко предложил решение, как защитить припортовую инфраструктуру от атак «Шахедов».

«Каждый день Россия уничтожает припортовую инфраструктуру шахедами и вполне в этом преуспела. Знаете что меня удручает. То, что наше государство тупое и абсолютно неповоротливое даже в условиях смертельной опасности не удивляет уже никого, но почему настолько туп бизнес, который зарабатывает миллиарды долларов на экспорте зерна и сх-продукции?

Я еще в самом начале войны писал о том, что нам нужно активно применять аэростаты заграждения. Уж если в ходе войны эта простая технология работала против самолетов, которые летали на скорости 400-600 км/ч, то почему она не сработает против балалайки, летящей на скорости 150 км в час.





Стоимость аэростата несколько десятков тысяч долларов. Повесьте их в шахматном порядке, натяните между ними сетки их сверхпрочных материалов. И по крайней мере, вы резко снизите эффективность шахедов. Особенно, когда их применяют массово. Каждый день смещайте аэростаты, чтобы России было сложнее планировать траектории ударов и вуаля! Затраты на прикрытие одного порта ну пара-тройка миллионов долларов, а эффект будет на сотни миллионов, миллиарды долларов», - написал Романенко.

Так же он отметил, что такие же заграждения можно применять вокруг других важных инфраструктурных объектов.

«Это можно делать и вокруг электростанций и критической инфраструктуры. Но никто ничего делать не будет. Похоже коллективный суицид торжествует», - подытожил Романенко.





Как писала ранее Politeka, политтехнолог рассказал об окончании карабахского конфликта: «Удар по российской федерации».

Также Politeka сообщала про G20 и БРИКС: эксперт рассказал, как сегодня устраивается мировой порядок и кто главный.