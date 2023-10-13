Правоохранители начали расследовать дело в отношении Алексея Арестовича после его скандальных высказываний о женщинах.

Полиция начала досудебное расследование касательно высказывания бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах.

Сам Алексей Арестович заявил, что его высказывания и заявления «вырвали из контекста».

По его словам, любой независимый оценщик может убедиться, что слова были вырваны из контекста.

«Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень спешили. Семинары — это довольно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам», — заявил он.

"Уголовное дело за якобы сексистские высказывания Арестовича закончится тем, что нардеп Совсун заплатит огромный штраф за нанесение ущерба его репутации. Вообще задача следующих выборов в Раду, чтобы максимальное количество дегенератов в украинской политике оказалось за ее бортом. Еще одну волну дегенератов во власти Украина просто не переживет, - прокомментировал дело политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По словам Арестовича, опубликованные отрывки вырезаны и вырваны из контекста. Он назвал свои высказывания «шуткой, что понятно из обращения к аудитории».

«Потому что я говорю, „мужики, пока нас женщины не слышат“, а там [на семинаре, который проходит в зуме] одновременно присутствуют несколько сотен женщин. Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, видимо, это — юмор?» — сказал экс-советник ОП.

По словам Арестовича, его семинар «посвящен тому, чтобы противостоять таким мужчинам, которых изобразил на видео»: он хочет учить женщин «настоящему достоинству», а мужчин — «правильно обращаться с женщинами». По версии бывшего советника ОП, призывает к насилию над женщинами не он, а «такие отредактированные видео».

Позже Алексей Арестович также заявил, что выкладывает нашумевший семинар в открытый доступ и предложил своей аудитории самостоятельно сделать выводы о его отношении к женщинам.

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