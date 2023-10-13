Мобилизация в Украине будет продолжаться, в Минобороны анонсировали определенные изменения по призыву и работе ВЛК.

Мобилизация в Украине была продлена до 18 ноября, поэтому в Минобороны планируется внести изменения, чтобы граждане не имели возможности "создавать для себя условия для избежания мобилизации".

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

По ее словам, сейчас в Украине тысячи людей пытаются избежать мобилизации в Украине.

"К сожалению, мы видим много ситуаций, когда пытаются избежать каким-либо образом необходимости защищать свою страну. Очень много людей, это измеряется в десятках и сотнях тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения к нормативно- правовых актов, которые помогут урегулировать этот вопрос", - заявила заместитель министра обороны, комментируя тему мобилизации в Украине.

В комментариях украинцы отреагировали на заявление представительницы Минобороны по мобилизации в Украине:

"Нужно чтобы все воевали а то бедные парни устали ждут перемены. А другие скрываются налоги не платят а живут на широкую ногу",

"Пусть первые покажут пример, тогда может и народ подтянется, хватит чужими руками воевать",

"Надо было приехать военкомату на свадьбу во Львов, там было очень много пригодных к армии",

"Чиновники, дети чиновников призывного возраста должны показать пример и преданность стране, в которой всю жизнь воруют бабло", - пишут украинцы.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.