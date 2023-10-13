Клиенты "Приватбанка" жалуются на обмен валют в банковском учреждении, в частности, в Черновицких отделениях.

В частности, клиент "Приватбанка" остался недоволен из-за того, что банк предлагал ему старые купюры.

Своим негативным опытом клиент "ПриватБанка" поделился на сайте отзывов.

"Уже 6-й раз бронирую валюту в Черновицких отделениях Приват банка. На заказанную сумму предлагают купюры 96года, и не дают купюры от 2000. Просила их забронировать на следующий день они отказываются откладывать, говорят что будет то выдадут, но уже 6й день не было купюр моложе 96г. Такое впечатление, что они новые купюры скидывают валютчикам", - жалуется клиент "Приватбанка".

Также клиент "ПриватБанка" добавил, что не считает нормальным, что банк выдает старые купюры.

"Просто ужас, никогда не буду иметь дело с этим ужасным банком, а тем более там валюту держать. Это не нормально, когда самый крупный банк страны спутывает своим клиентам старые купюры, которые через месяц или полгода снова выйдут из обращения, как сделали пару месяцев назад", – добавил клиент "Приватбанк".

В "Приватбанке" ответили клиенту, заявив, что учреждение производит выдачу валюты согласно действующим требованиям НБУ.

Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

Кроме того, банкноты долларов с 1996 по 2013 год находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

"Также отметим, что в отделении Банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры.

В случае, если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", - добавила прессслужба "Приватбанка".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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