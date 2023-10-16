Об этом говорит бывший советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в направлении Приютно-Заветное-Новодонецкое ведутся активные бои, где иногда украинские войска преуспевают, а иногда российские силы. Все это приводит к сложной обстановке, поскольку непрерывные контратаки россиян тормозят продвижение украинских войск.

“Хотя когда-то это направление рассматривалось как очень перспективное, перспективнее даже Токмаковского. На так Токмакском наши двигаются вперед, они нанесли урон российским войскам, но в том числе терпят бесчисленные контратаки. Там в течение суток может перейти одна лесопосадка несколько раз из рук в руки. Таким образом, несомненно, без введения резервов какой-либо из сторон не будет продвижения ни их ни нашего”, - отмечает он.

Арестович отметил, что россияне преобразовали подразделения, которые были ранее разбиты, накачали их новым личным составом и техникой, и отправили снова в бой. Это приводит к локальному преимуществу в обороне, но сопровождается большими потерями.

“Россияне преобразовали подразделения, накачавшие людьми подразделения, разбитые ранее. Грубо говоря, там были десантники, пехотинцы, воевавшие еще 3 месяца назад с нами на тех же направлениях – их разбили, они потеряли более 50% личного состава и техники. Их вернули назад, немного пополнили техникой, наполнили людьми и снова бросили в бой. Это не появление нового подразделения, это разбитые ранее пополнились и снова вернулись”, - добавляет экс-советник.

Арестович подчеркнул, что тактика российских войск, заключающаяся в непрерывных контратаках, известна своим большим расходом жизней и техники. Он отметил важность введения резервов и эффективного управления ими.

“Непрерывные контратаки, мясные, с огромными потерями личного состава и техники – это их фирменный стиль ведения войны, который сугубо сухому раздумью дает эффект - замедляет продвижение наших войск, заставляет нас тратить резервы не вовремя. Но эти способы войны совершенно бесчеловечны, потому что они приводят к колоссальным потерям. Поэтому все зависит от того, есть ли каналы резервов у нас - как и где они будут введены”, - подчеркивает эксперт.

Пока украинские военные находятся преимущественно в обороне и наступают лишь на двух направлениях.

Но, как видим, они пытаются нас разматывать на очень широких участках. Поняли, что это работает, потому что раньше они тупо долбали в одну сторону – эпопея с Бахмутом и Соледаром, а сейчас они у нас научились изменять направление сосредоточения основных усилий разрывать резервы. Так что мы сейчас преимущественно в обороне. Единственное, где мы наступаем это к югу от Бахмута, и вот на Токмакском направлении», – говорит Арестович.

В конце концов, бывший советник еще раз подчеркивает, что нынешние российские подразделения состоят из бывших разбитых. Но и эту ситуацию называет не очень отрадной.

Это вернули ранее разбитых накачанных в военкомате за 200.000 рублей, впрочем, от этого не очень легче. Но если бы были созданы новые подразделения, это было бы гораздо хуже. Это уже означало бы оперативные резервы и гораздо больше неприятностей для нас, возможно, связанных с потерей территорий. Слава Богу такого пока нет”, – подчеркивает Алексей Арестович.

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