Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что нужно активнее атаковать дронами инфраструктуру на территории рф.

Он считает, что такой шаг заставит рф рассмотреть "цену войны", которую она платит.

Романенко убеждает, что война уже закончилась, если бы Украина перенесла войну на территорию рф.

"Это все будет бить по стоимости логистики и соответственно стоимости товаров", - говорит Романенко.



Он также высказывает мнение, что Украина должна была бы развивать свой собственный военно-промышленный комплекс, в частности производство ракет и дронов, чтобы сдать сопротивление России и блокировать ее стратегические объекты.

Романенко утверждает, что такие действия были бы оправданы, учитывая систематическое уничтожение рф портовой и зерновой инфраструктуры в Украине, что приводит к значительным экономическим убыткам для Украины.

Романенко отмечает, что атаки дронами могут повлиять на ход войны, поскольку даже ограниченный размер нанесенного ущерба России может иметь серьезные последствия.

Романенко также указывает на возможность проведения ассиметричных действий на других морях, таких как Балтийское море. Он считает, что война не ограничивается только Черным морем и территорией Украины. По его мнению, только такие асимметричные действия могут заставить России задуматься о цене войны.







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