Клиентка "Приватбанк" сообщила, что ее банковскую карту внезапно заблокировали, а чтобы разблокировать - нужно пройти специальную процедуру.

"Приватбанк" якобы заблокировал карточку клиентки после снятия наличных денег за границей.

Как сообщила женщина на сайте "Минфин", она временно проживает за границей, а именно в Польше.

Поэтому она вынуждена периодически снимать наличные с карты "Приватбанка", чтобы платить за жилье.

"После очередного такого снятия пришло мне сообщение от банка, что карта заблокирована на снятие наличных за рубежом. Чтобы ее разблокировать нужно пройти специальную процедуру: сфотографироваться с карточкой на специальной интернет-странице", - сообщила клиентка "Приватбанк".

Женщина жалуется, что уже неделю не может отправить свое фото так, чтобы оно удовлетворило работников ПриватБанка.

"И вот уже неделю (7!!! раз) я стараюсь удовлетворить своим фото банковских рабочих. Каждый раз ответ либо «не виден номер карты», либо «фото плохого качества». И никакой альтернативной процедуры мне не предлагают. Неужели не понятно, что я не могу улучшить качество фото своей камеры на телефоне? Все, что зависело от меня (например, подобрать освещение) я сделала. Или мне теперь нужно покупать новый телефон специально под эту процедуру?"

Клиентка "ПриватБанка" возмущена таким сервисом из-за того, что не может пользоваться своими деньгами.

"Сильно возмущена, уже такое впечатление, что банк просто не хочет видеть меня своим клиентом: (Ужасно, что из-за негибких и проблемных внутренних процедур можно вдруг оказаться за границей в ситуации, когда не можешь пользоваться своими деньгами", - резюмировала женщина.

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