Размер налога составляет до 1,5% минимальной заработной платы за предыдущий год.

В 2024 году в Украине граждане должны будут уплатить налоги на жилье за ​​год 2023 года. Размер налога будет составлять 100,5 гривен за каждый квадратный метр площади недвижимости, превышающей установленную норму. Согласно закону, норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров.

По пояснениям Государственной налоговой службы, налог взимается только с "лишней" площади.

Местные органы власти имеют право увеличить эту "норму", но это редко происходит, поскольку собираемые средства направляются в бюджет. "Норма" установлена ​​следующим образом:

60 квадратных метров для квартиры – за каждый дополнительный квадратный метр требуется уплатить налог; 120 квадратных метров для дома – за каждый дополнительный квадратный метр требуется уплатить налог; 180 квадратных метров, если владеют как домом, так и квартирой – за каждый дополнительный квадратный метр нужно уплатить налог.

Размер налога составляет до 1,5% минимальной заработной платы за предыдущий год. В 2023 году минимальная заработная плата составила 6700 гривен (и осталась неизменной). Таким образом, максимальная сумма налога на лишнюю площадь составляет 100,5 гривен за каждый квадратный метр.

По объяснениям ГНС, не нужно платить налог на недвижимость за объекты, находящиеся в оккупированных территориях или зонах боевых действий. Граждане, получившие уведомление о начислении налога на недвижимость, обязаны уплатить его в течение двух месяцев.

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