Отопление включают, когда в течение трех суток средняя суточная температура уже ниже +8 градусов. Но существует также определенное расписание начала отопительного сезона.

Как отметили в "Нафтогазе", начало отопительного сезона 2023/2024 в Украине запланировано на конец октября или начало ноября. Но есть случаи, когда решение о подаче тепла принимается не в "Нафтогаз", а местными органами власти, учитывая среднесуточную температуру воздуха. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Глава компании "Нафтогаз" отметил, что в последние годы отмечают смещение начала отопительного сезона на более поздний срок, обычно на начало ноября, но существуют вариации в разных регионах.

По словам главы компании "Нафтогаз", метеорологический прогноз на предстоящую зиму предполагает умеренно мягкую, но более морозную зиму по сравнению с предыдущим годом.

В Украине центральное отопление активируется в ближайшие дни в зависимости от погодных условий. В регионах, где средняя температура уже снизилась ниже 8 градусов Цельсия, тепло уже включили.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

По его словам, готовность энергетических и коммунальных систем приближается к 100%. В некоторых общинах отопление уже активировано, и в других населенных пунктах это произойдет в ближайшее время в зависимости от погодных условий. Премьер-министр подчеркнул, что этот отопительный сезон предусматривается тяжелым, и энергетики и коммунальные службы готовятся к возможным вызовам и разным сценариям.

Источник: Интерфакс-Украина.

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