На первый взгляд обычные 2-копеечные монеты могут приносить непредсказуемые доходы своим владельцам. К примеру, монету 2003 года можно продать за 5 тысяч гривен, но некоторые коллекционеры готовы отдать даже больше. Владелец такой монеты выставил ее на продажу на специализированном сайте Violity.

Владелец одной такой монеты из Запорожья указал в описании к своему аукционному лоту, почему эта монета так ценна. Монеты номиналом 2 копейки 2003 были выпущены только в пределах ежегодного набора, который готовился Национальным банком Украины. И, следует отметить, их тираж был очень невелик.

Сегодня нумизматы очень высоко ценят подобные лоты, поскольку неизвестно, в каком количестве производились эти монеты и сколько из них осталось в отличном состоянии.

Внешне эта монета ничем не выделяется от других и ее единственная особенность – год чеканки. Изготовлен из нержавеющей стали, она также притягивается обычным магнитом. Существует только один вид монет номиналом 2 копейки 2003 года, обычно обозначаемых как 1ДА.

В настоящее время на аукционе за этим лотом редкой монеты номиналом 2 копейки 2003 года следят 44 пользователя. Они сделали свои ставки, и эта интересная монета попадет к тому, кто готов заплатить больше всего.

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