В случае повторного нарушения в течение года, может ожидать более серьезное наказание и штраф.

Украинцы все чаще попадают в ловушку, о которой не подозревают и получают штрафы на ровном месте.

Так, мопеды, а также электроскутеры становятся все более популярными средствами транспорта в Украине. Однако, не все водители этих транспортных средств осознают, что для их вождения необходимо не только специальные номерные знаки, но и водительские права соответствующей категории, а именно – категории "А1". За нарушение можно получить штраф.

Один из адвокатов, специализирующийся на вопросах дорожного права, поделился историей о своем клиенте, получившим штраф водителя мопеда. Последнего недавно оштрафовали на сумму 40,800 гривен и лишили права управления транспортными средствами на длительный срок – пять лет.

Причиной штрафа стало отсутствие у водителя удостоверения категории "А1", которое обязательно для управления мопедом. Водительские удостоверения других категорий, такие как "С," "В," или "А," не подходят для управления мопедами.

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, управление мопедом без соответствующей категории "А1" может привести к наложению штрафа в размере 3,400 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года, водителя может ожидать более серьезное наказание - штраф в размере 40,800 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет.

Источник: fakty.ua.

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