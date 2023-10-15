Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что выпуск дронов одно из приоритетных направлений для украинского ВПК.

Украине нужно выпускать четыре типа дронов и в стране есть полно подземных заводов, где можно развернуть производство на случай ракетных атак.

Русские уже начали разворачивать производство дронов в том числе "Шахедов" и в нам важно от них не отставать.

“Сейчас русские разворачивают производство "Шахедов", запустят большой завод. И я думаю, что мы будем получать каждый день десятки, сначала десятки, а потом они проведут масштабирование и пустя какое-то время будут сотни "Шахедов". То есть, условно, нам нужно, чтоб мы выпускали 1000 дронов типа "шахед" в месяц”, - сказал Романенко.

Это поможет перенести войну на территорию рф.



"Если мы будем в таких объемах это все наращивать, то, во-первых, они будут ракеты тратить. Во-вторых, они будут заняты защитой своей территории и прочее, прочее, прочее, что вытекает из такой логики”, - сказал Романенко.



По его мнению Украине нужно 4 типа дронов. Дрон-камикадзе, который бьёт как ланцет. Дрон, типа "Шахед". Дрон, который летает по типу русского Орлана, координирует и может залетать на десятки километров и висеть часами. И тяжёлый дрон, как Bayraktar.





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