Антиукраинская Конфедерация, которая активно играла на теме мигрантов берет даже меньше, чем предполагалось

Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко прокоментировал итоги выборов в Польше.

"Похоже, что PiS сенсационно пролетает в Польше и оппозиция наберет больше 20 мест, чем нужно для создания большинства. Антиукраинская Конфедерация, которая активно играла на теме мигрантов берет даже меньше, чем предполагалось. Для Украины это хорошая новость, поскольку три оппозиционные партии более конструктивно настроены к Украине. Кроме того, они поменяют курс на конфронтацию с ЕС, который держался PiS. Однако, президентский пост останется за PiS еще два года, потому будет клинч", - написал Романенко.

По его мнению PiS есть небольшой шанс создать коалицию, однако это маловероятно.



"Теоретически ПиС может попробовать договориться с "Третьим путем".Там есть немало бывших членом ПиС, которых выдавили. Но там такая "любовь", что сомневаюсь, что у них что-то выйдет. Теперь главное Туску не допустить ошибку ПиС и не пытаться всех передавить. Тем более, что придется сильно балансировать между остальными элементами коалиции. Плюс останется Дуда, считай Качиньский, который будет пить кровь. Но в целом итоги выборов хорошие для Украины", - отметил Романенко.